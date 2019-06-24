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لص شقة الهرم هرب من كاميرا المراقبة من المطبخ وسرق ذهب بـ 100ألف جنيه

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:00 ص
لص شقة الهرم هرب من كاميرا المراقبة من المطبخ وسرق ذهب بـ 100ألف جنيه سرقة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية، فى واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة المريوطية بالهرم، أن المتهم تمكن من التسلل للشقة عبر كسر نافذة المطبخ.

وتبين من خلال معاينة الشقة، وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، وتم رفع بصمات لمرتكب السرقة، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن السرقة.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم حاول كسر باب الشقة، إلا أنه شاهد كاميرا مراقبة ترصده، فأسرع للتسلل عبر نافذة المطبخ، مضيفا أنه جارى إعداد الأكمنة لضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض شقة بمنطقة المريوطية، لللسرقة على يد مجهول، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تقدر قيمتها بما قرب من 100 ألف جنيه، وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، وجمع المعلومات، للتوصل لهوية المتهم، وتولت النيابة التحقيق.


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