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لجنة لاختيار أعضاء بعثة حج وزارة التضامن لخدمة حجاج الجمعيات

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:55 م
لجنة لاختيار أعضاء بعثة حج وزارة التضامن لخدمة حجاج الجمعيات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل لجنة لاختيار أعضاء بعثة حج وزارة التضامن، حيث ستقوم اللجنة باختيار العاملين المرشحين ضمن أعضاء البعثة لاختيار أفضل العناصر المؤهلين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية، خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد انتهت من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات، طبقا للتعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تتضمن ضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج، مثلما حدث فى العام الماضى، حيث تم تنظيم تسجيل البصمة لكافة حجاج الجمعيات الأهلية، حيث  تم الحصول على البصمة من جميع أعضاء حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرة حج الجمعيات هذا العام،  والبالغ عددهم 12 ألف حاج، وممن تقل أعمارهم عن 80 عاما وأن التسجيل كان مجانا دون  أى رسوم كما قامت المديريات  بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة المنوطة بالتسجيل على أن يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية.


التضامن

حج الجمعيات

بعثة حج وزارة التضامن

خدمة حجاج الجمعيات

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