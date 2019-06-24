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لجنة أراضى الدولة توجه بالاستعداد للموجة الـ 13 لإزالة التعديات

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:29 م
لجنة أراضى الدولة توجه بالاستعداد للموجة الـ 13 لإزالة التعديات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية
كتب عز النوبى

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تواصل لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة فى كافة المحافظات وما تم تسليمه من عقود تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية.

 كما تناقش اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع الشكل النهائى للضوابط الخاصة بتحديد حالات الضرورة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء، التى تسمح للمحافظ المختص أو جهة الولاية بتخفيض مقدم التقنين أو مد فترات سداد الأقساط.

وكما أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فالهدف من الضوابط حصر حالات الضرورة فى نطاق الحالات التى تستحق حفاظا على أموال الدولة.

على جانب آخر، تناقش اللجنة أسلوب تقنين أراضى جنوب الطريق الساحل بمرسى مطروح، بحضور محافظ مطروح، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.

كما تناقش اللجنة فى اجتماعها خطة لجنة إنقاذ القانون لبدء تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات، التى سيتم تنفيذها فى كافة المحافظات بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وستركز هذه المرة على خمس حالات أولها الممتنعون عن التقنين أو من لم يستكملوا إجراءات التقنين المنصوص عليها قانونيًا.

كما تستعرض اللجنة الإجراءات التى قام بها المركز الوطنى لأراضى الدولة بالتنسيق مع التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتنفيذ قرارات اللجنة بوضع قاعدة بيانات للأراضى التى تعذر تقنينها أو لم تنطبق عليها شروط التقنين وذلك لحصرها وتحديد سبل استثمارها وفقا للقانون بالتنسيق بين الجهات المعنية.

 


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