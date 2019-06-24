سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 09:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية توقع مع الإمارات عقد صيانة محطة براكة النووية لمدة 5 سنوات

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:59 ص
كوريا الجنوبية توقع مع الإمارات عقد صيانة محطة براكة النووية لمدة 5 سنوات محطة براكة النووية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الموارد المائية والطاقة النووية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن سول وقعت مع الإمارات العربية المتحدة عقدا لصيانة محطات براكة النووية لمدة 5 سنوات مقبلة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن الائتلاف الكورى " فريق كوريا " وشركة دوسان للصناعات الثقيلة وقع مع شركة نواة للطاقة الاماراتية فى أبوظبى على عقد الصيانة، وبموجب العقد، تقوم مؤسسة الموارد المائية والنووية الكورية ومؤسسة الكهرباء الكورية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة بخدمات الصيانة لأربعة مفاعلات نووية فى محطات براكة للطاقة النووية.

واتفقت الشركات على إرسال خبراء مسئولين عن الصيانة الى الإمارات للمشاركة فى وضع خطط الصيانة لمحطات براكة.

وقالت الهيئة الكورية للموارد المائية والطاقة النووية إنه مع التوقيع على عقد الصيانة هذه المرة، تم تحقيق التعاون الكامل بين البلدين فى جميع المراحل من مرحلة إنشاء المحطات حتى التصميم والإدارة والوقود والصيانة.

 


كوريا الجنوبيه

الامارات

محطه براكه النوويه

الطاقه النوويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرقابة النووية بالإمارات تقترب من إصدار ترخيص محطة "براكة"

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:54 ص

مصادر: الإمارات تؤجل تدشين أول مفاعل نووى بمحطة براكة عاما لمشكلات بالتدريب

الخميس، 22 مارس 2018 04:15 م

س و ج.. ماهى محطة "براكة" النووية بالإمارات التى زعم الحوثيين ضربها بصاروخ كروز

الأحد، 03 ديسمبر 2017 02:21 م

مسئولون من كوريا الجنوبية والإمارات يبحثون التعاون فى مجال الطاقة النووية

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:00 ص

كوريا الجنوبية والإمارات تنفذان اتفاقية الجمارك لتسهيل التجارة

الإثنين، 01 أكتوبر 2018 12:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

علشان متحتاريش.. اعرفى إزاى تختارى لون المانيكير اللى يناسب بشرتك

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

ما تاكلش الرمان وترمى قشره.. يحارب السرطان وهشاشة العظام ويحمى من التجاعيد

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة