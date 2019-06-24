كوريا الجنوبية توقع مع الإمارات عقد صيانة محطة براكة النووية لمدة 5 سنوات

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الموارد المائية والطاقة النووية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن سول وقعت مع الإمارات العربية المتحدة عقدا لصيانة محطات براكة النووية لمدة 5 سنوات مقبلة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن الائتلاف الكورى " فريق كوريا " وشركة دوسان للصناعات الثقيلة وقع مع شركة نواة للطاقة الاماراتية فى أبوظبى على عقد الصيانة، وبموجب العقد، تقوم مؤسسة الموارد المائية والنووية الكورية ومؤسسة الكهرباء الكورية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة بخدمات الصيانة لأربعة مفاعلات نووية فى محطات براكة للطاقة النووية.

واتفقت الشركات على إرسال خبراء مسئولين عن الصيانة الى الإمارات للمشاركة فى وضع خطط الصيانة لمحطات براكة.

وقالت الهيئة الكورية للموارد المائية والطاقة النووية إنه مع التوقيع على عقد الصيانة هذه المرة، تم تحقيق التعاون الكامل بين البلدين فى جميع المراحل من مرحلة إنشاء المحطات حتى التصميم والإدارة والوقود والصيانة.