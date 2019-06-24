قنصلية فلسطين بالإسكندرية تشارك فى مهرجان الجاليات بكلية الطب (صور)

الإسكندرية - أسماء على بدر

شاركت قنصلية فلسطين بالإسكندرية فى فاعليات يوم مهرجان الجاليات، المقام بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، الذى شارك فيه طلاب دول السعودية والعراق والكويت وليبيا و الأردن و ماليزيا، بعرض تراثهم الوطنى وثقافتهم المتعددة، التى تهدف الى ربط ونشر ثقافات بين الطلبة.

وشاركت القنصلية العامة لدولة فلسطين بناءا على تعليمات السفير حسام الدباس قنصل العام دولة فلسطين بالإسكندرية، بعرض لوحات ومجسمات تراثية ومنسوجات تراثية، وأعمال يدوية من خشبيات وصدفيات وطنية، وشارك الطلاب بعمل عدة أكلات شعبية متميزة، بالإضافة لعروض فنية فلكلورية و إلقاء الشعربحضور جانب القنصلية محمد حمــاد مسئول الشؤون الثقافية بالقنصلية، والدكتورأحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هالة مقلد مسئول التعليم الدولى بكلية الطب بجامعة الإسكندرية.





كما حضر من أعضاء السلك الدبلوماسى، الملحق الثقافى الكويتى، و مسئول الرعايا السعودي، ومدير المكتب المالى الليبى ، ومسئول الطلاب الماليزيين لمشاركة طلابهم المهرجان الذى تميز بمواهب الطلبة الفنية والثقافية والإجتماعية.





يذكر أن طلاب التعليم الدولى الفلسطينين لهذا العام تجاوز عددهم مائة طالب وطالبة، بعد الإتفاقية بين كلية الطب والقنصلية العامة، بحصول الطلاب الفلسطينين الحاصلين على ثانوية عامة فلسطين، نسبة خصم 50% أسوة بطلاب النظام العام بالجامعة.