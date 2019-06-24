سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:11 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. كلب يصطحب مالكه لإنقاذ حياة رضيع تخلت عنه أمه وسط حديقة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:30 ص
فيديو.. كلب يصطحب مالكه لإنقاذ حياة رضيع تخلت عنه أمه وسط حديقة كلب
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن كلب من اكتشاف طفل رضيع كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة من الجوع وسط نباتات فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، حيث سحب الكلب صاحبه إلى منطقة الشجيرات بشكل مفاجئ عندما كانا يتجولان ليتفاجئ الرجل هناك بطفلا رضيع تركته أمه.

 

وأنقذ الكلب حياة الطفل يوم 19 يونيو الجارى، ولم يفهم صاحبه أولا سبب اهتمام كلبه بالمكان ثم رأى شىء مغطى واتضح أنه رضيع مغطى بقميص.

 

وأخذ الرجل الطفلة فورا إلى أقرب مستشفى، وكانت جسدها منهكا وضعيفا جدا، فتخلت عنها أمها بعد ثلاث ساعات من إنجابها.

 

لكنها ورغم كل شىء قاومت وفى صحة جيدة الآن، خاصة بعد مساعدة الأطباء، وتبحث الشرطة عن الأم المشتبهة فى ترك الطفلة عن عمد فى خطر.


روسيا

كلب

كلب يعثر على طفلة

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة