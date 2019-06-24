فيديو.. كلب يصطحب مالكه لإنقاذ حياة رضيع تخلت عنه أمه وسط حديقة

كتب أحمد علوى

تمكن كلب من اكتشاف طفل رضيع كاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة من الجوع وسط نباتات فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية، حيث سحب الكلب صاحبه إلى منطقة الشجيرات بشكل مفاجئ عندما كانا يتجولان ليتفاجئ الرجل هناك بطفلا رضيع تركته أمه.

وأنقذ الكلب حياة الطفل يوم 19 يونيو الجارى، ولم يفهم صاحبه أولا سبب اهتمام كلبه بالمكان ثم رأى شىء مغطى واتضح أنه رضيع مغطى بقميص.

وأخذ الرجل الطفلة فورا إلى أقرب مستشفى، وكانت جسدها منهكا وضعيفا جدا، فتخلت عنها أمها بعد ثلاث ساعات من إنجابها.

لكنها ورغم كل شىء قاومت وفى صحة جيدة الآن، خاصة بعد مساعدة الأطباء، وتبحث الشرطة عن الأم المشتبهة فى ترك الطفلة عن عمد فى خطر.