فيديو.. رئيس الصادرات والواردات: تحديث الموقع الألكترونى وشطب 10 آلاف شركة مستوردة

كتب عبد الحليم سالم

أكد اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه يجرى حاليا تطوير صالة استقبال المواطنين بالهيئة من خلال منظومة الشباك الواحد بفاتورة واحدة إلكترونياً .

وجاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين بحضور حسن حجازي رئيس اللجنة ولفيف من الأعضاء.

وأضاف أن الهيئة حدثت موقعها الألكترونى مؤخرا ويتم تحديث البيانات عليه أولا بأول.

وكشف إسماعيل جابر أنه سيتم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين وهذا ليس معناه وقف نشاطها لكن من حقها ممارسة نشاطها التجارى وليس التصدير.

وأشار أن الغريب فى الأمر أنه رغم الإعلان عن مواصفات الرسائل الاستيرادية إلا إن الشركات لا تلتزم بها رغم مرور أكثر من 6 أشهر من نشرها فى الجريدة الرسمية وبالتالي لابد للمستوردين من متابعة ذلك.

وقال إنه يتم حاليا التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لحين تسلم الهيئة عملية الإشراف على الغذاء مستقبلا فى 5 منتجات .