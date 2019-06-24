غدا.."القوى العاملة" بجنوب سيناء تطلق فعاليات ملتقى التوظيف الأول

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تنظم مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، غدا الثلاثاء، فعاليات ملتقى التوظيف الأول، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لتوفير وخلق فرص عمل للشباب.

وقال محمد عبدالرحمن مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن الملتقى سينطلق غدا الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور العديد من الشركات والفنادق والمؤسسات العاملة بمختلف المجالات.

وأكد أن هذه الشركات ستعرض خلال الملتقى الوظائف وفرص العمل المتاحة لديها ومتطلبات كل وظيفة لإتاحة الفرص للشباب للتقديم في أكثر من مكان للحصول على الوظيفة التي تناسب مؤهلات وخبرات واهتمامات كل شاب.

وحث مدير عام مديرية القوى العاملة، جموع شباب جنوب سيناء الذين يسعون لإيجاد فرصة عمل لحضور هذا الملتقى وإحضار كل المستندات وما يفيد بالحصول على المؤهل للتقديم الفوري على الوظيفة.