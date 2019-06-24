"علوم بنى سويف" تشارك بـ3 مشروعات فى تصفيات أولمبياد الروبوت العالمية

بنى سويف أيمن لطفى

أكدت الدكتورة نجلاء الجزار مسؤول البحث العلمى بالمركز الاستكشافى للعلوم ببنى سويف التابع لوزارة التربية و التعليم، على إعداد الطلاب المخترعين وأصحاب المشروعات الابتكارية من أعضاء المركز لخوض تصفيات أولمبياد الروبوت العالمية، والمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار خلال الشهور القادمة.

وأضافت: لدينا بالمركز ثلاثة طلاب مبتكرين هم عائشة مصطفى فاضل، ومازن محمد ماهر ، عمرو أحمد سعد، يعملون فى مشروعات يدخل فى تقنيتها استخدام الروبوت والبرمجيات، وسبق فوزهم بجوائز وشهادات تقدير فى مسابقات مختلفة ، وسوف يخوضون أولمبياد الروبوت العالمية التى تبدأ تصفياتها التمهيدية فى أغسطس القادم بمسابقة محلية تحت مسمى "مبدعى المستقبل" و يخضع الفائزون منهم لتقييم آخر على مستوى الجمهورية، يؤهلهم للانضمام إلى منتخب مصر للروبوت والذى يسافر أعضاءه إلى "المجر" لعرض مشروعاتهم أمام شركات عالمية لتقييمها وإعلان النتائج والجوائز خلال احتفالية نهائيات الأولمبياد العالمى للروبوت.

وتابعت نجلاء الجزار: يقام جناح خاص للمركز الاستكشافى للعلوم بالوزارة داخل معرض القاهرة الدولى للابتكار والتابع لاكادمية البحث العلمى، المقرر إقامته قريبا، وسوف يتقدم جميع طلاب المركز بمشروعاتهم الابتكارية المتنوعة "أون لاين" عبر الانترنت على موقع المعرض، وتختار لجنة التقييم عددا من المشروعات وفق معايير معينة، ثم يبلغون المراكز الاستكشافية الفرعية بالمحافظات بأسماء الطلاب المرشحين للمشاركة فى المعرض الذى يستمر ثلاثة أيام يقيم خلالها الطلاب بالقاهرة على نفقة المعرض .