ضبط 551 مخالفة خلال حملة مرورية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث مرور أسوان، من ضبط سائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة ضمن حملة لتحليل المخدرات بكمين أبوسمبل، تم خلالها فحص 25 قائد سيارة، وتحرير 551 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت الحملات المرورية لإدارة مرور أسوان، تحت إشراف العميد إيهاب مرزوق، مدير الإدارة، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، عن ضبط 551 مخالفة مرورية متنوعة، شملت ضبط توك توك و4 دراجة نارية بدون تراخيص، وتحرير 86 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 68 مخالفة، وتحرير 110 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 81 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 200 مخالفة متنوعة.