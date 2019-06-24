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ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر و85 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:42 م
ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر و85 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة مبيدات زراعية - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة بيع السلع الغذائية والمبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمركز بدر وكذلك ضبط 85 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية .

أشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


اخبار البحيرة

حملات تموينية

النيابة العامة

مبيدات منتهية الصلاحية

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