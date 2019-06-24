صور.. محافظ الدقهلية يشهد اليوم الثانى فى التدريب العملى على مواجهة الكوارث

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

شهد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية لليوم الثانى على التوالى برفقة اللواء أيمن دياب،رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى،واللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية،واللواء جمال متولى نائب مدير الأمن، وسعد الفرماوى،السكرتير العام المساعد للمحافظة،والعقيد أحمد صلاح، المستشار العسكري، والمقدم تامر العوضي، حالة اصطفاف معدات وعربات المحافظة والتى تستخدم فى حالة مواجهة الأزمات والكوارث.

واستعرض عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء آليات العمل المنوط بهم أثناء حدوث الأزمة، وكيفية التعامل معها، حيث استعرض الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة الأعداد المتوقعة من المصابين وكيفية التعامل معهم وتقديم الخدمة الطبية لهم، كما استعرض التنسيق مع مرفق الإسعاف فى نقل المصابين إلى الأماكن المجهزة.

وفى نفس السياق قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بيان توضيحى بما تقدمه فى مثل هذه الظروف من إقامة معسكرات إيواء وصرف إعانات للأسر المتضررة.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة عرضا بما يمكن توفيره من أماكن للإقامة، وعرضت مديرية التموين كيفية التعامل مع الأزمة وتوفير متطلبات الإعاشة من أغذية وسلع متنوعة .

وقدمت مديريتى الزراعة والرى عرضا يوضح التنسيق بينهما لغلق بوابات الترع وقنوات الري، فيما قدمت مديرية الكهرباء ملخصا بما يمكن توفيره من مصادر الطاقة واستمرار عمل الأجهزة والآلآت .

ومن جانبه شدد اللواء أيمن دياب، على ضرورة ذكر أرقام وأعداد المصابين والضحايا بالتحديد، وأضاف أنه لابد من توحيد مصدر المعلومات الذى ينقل الأخبار للمواطنين لعدم إثارة البلبلة والقلق ولمنع تسريب الشائعات، أو نشر أخبار كاذبة.

وتحدث الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية قائلا:(أتمنى ألا يصيبنا مكروه ولكن فى حال حدوثه لا قدر الله فإن ما تم استعراضه يطمأن الجميع أن لدينا القدرة على التعامل مع الأزمات والكوارث التى قد تحدث، ويؤكد أننا قادرين على تلبية مطالب المواطنين أثناء حدوث الأزمة).

وحضر التدريب رئيس إدارة الحماية المدنية ومدير إدارة المرور ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات المعنية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية



التدريب على مواجهة الكوارث والأزمات بالدقهلية