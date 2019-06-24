صور.. كلابشة أسوان تطلق التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية الجديدة

أسوان عبد الله صلاح

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بأسوان التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية الجديدة والتى تم تركيبها مؤخراً على طريق مصر/ أسوان بطول 1 كم.

صرح بذلك صابر حسين رئيس مدينة كلابشة والذى أكد فى بيان بأن ذلك يأتى ضمن مشروع إستبدال خطوط الضغط العالى الهوائى على طريق مصر/ أسوان بكابلات أرضية بتكلفة إجمالية تصل إلى 850 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جارى رفع كل الأسلاك من على أعمدة الجهد المتوسط بالطريق فى المسافة المذكورة وذلك تمهيداً لإزالة كافة هذه الأعمدة من أجل ضمان تحقيق الأمن والسلامة للحركة المرورية على هذا الطريق الحيوى، بجانب القضاء نهائياً على الخطورة التى كانت تمثلها وجود هذه الأعمده وسط الطريق.

كما أوضح صابر حسين بأن المدينة تشهد خلال المرحلة الحالية الإنتهاء من تحقيق العديد من الإنجازات ومنها الإنتهاء من إعادة تأهيل وتجميل طريق مصر/ أسوان ومداخل البيت الريفى والطريق الدائرة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 750 ألف جنيه .

إطلاق التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية



إطلاق التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية



إطلاق التيار الكهربائى بالكابلات الأرضية