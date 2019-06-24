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صور.. رئيس مدينة الطود: تمهيد ورصف طريق المدينة الشبابية وحملات النظافة

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:14 م
صور.. رئيس مدينة الطود: تمهيد ورصف طريق المدينة الشبابية وحملات النظافة رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، صباح اليوم الإثنين،أعمال النظافة والتجميل بالمدينة،حيث تابع تمهيد طريق المدينة الشبابية بمدخل مدينة الطود من أمام المارة،وذلك بعد الإنتهاء من أعمال حفر وتركيب خط السيب للصرف الصحى.

وطالب رئيس مدينة الطود خلال جولاته، بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمركز للشركة المنفذة للأعمال الجارية فى الميعاد المحدد للتسليم، وأكد على أن تبدأ خطة رصف الطرق بالطبقة الإسفلتية بالمدينة لحين الانتهاء من أعمال الصرف الصحى النهائية.

كما تفقد العميد محمد عياد خطة النظافة والتجميل المعدة بالمركز والقرى لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن التطوير المؤسسى لآليات منظومة النظافة والتجميل بالمدينة، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية،وبرفقته محمد عبد المعز سكرتير القرية، بحملة لنظافة ورفع الأتربة والإشغالات بناحية شارع المستشفى المركزى الجديدة، ومدخل العديسات بحرى من الناحية الغربيه بناحيتيه يمين وشمال كوبرى العديسات الغربى والطريق المؤدى الى مرشح العديسات بحرى.

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (1)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة 

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (2)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (3)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (4)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (5)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (6)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة 

 

رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة (7)
رئيس مدينة الطود يتابع رصف الطرق وأعمال النظافة والتجميل لشوارع المدينة

 


الاقصر

تمهيد الطرق والشوارع بالاقصر

مدينة الطود

الصرف الصحى بالطود

حملات نظافة بالاقصر

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