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صور.. رئيس مدينة الطود: تركيب خطوط الصرف الصحى بطول 170 متر وتطهير الترع

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:54 ص
صور.. رئيس مدينة الطود: تركيب خطوط الصرف الصحى بطول 170 متر وتطهير الترع تركيب خطوط الصرف بمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، جولة لمتابعة الأعمال النهائية لتركيب "خط السيب" بمحطات الصرف الصحى بمدينة الطود لإطلاق الخط التجريبى بطول 170 متر، وأكد على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لإعادة خط سير الطريق بمدخل المدينة من جديد.

وتفقد رئيس المدينة خلال جولاته الصباحية، تنفيذ أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات من المصارف والترع المختلفة، للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين من التلوث، وما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد إساءة للمظهر الحضارى والجمالى ويؤثر سلبا على كل القطاعات سواء الزراعى أو الصحي.

وكانت قد بدأت هندسة الرى بالأقصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، فى تنفيذ أعمال التطهيرات ورفع القمامة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين، موجهاً بضرورة تطهير وصيانة الترع والمصارف بصفة مستمرة، وذلك لعدم تراكم المخلفات وتدفق مياه الرى اللازمة للأراضي.

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (1)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (2)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (3)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (4)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (5)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (6)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات 

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (7)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات (8)
تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات

 


الاقصر

تطهير الترع والمصارف بالاقصر

مدينة الطود

تركيب خط سيب

محطات صرف الطود

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