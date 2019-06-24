صور.. رئيس مدينة الطود: تركيب خطوط الصرف الصحى بطول 170 متر وتطهير الترع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، جولة لمتابعة الأعمال النهائية لتركيب "خط السيب" بمحطات الصرف الصحى بمدينة الطود لإطلاق الخط التجريبى بطول 170 متر، وأكد على سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية لإعادة خط سير الطريق بمدخل المدينة من جديد.

وتفقد رئيس المدينة خلال جولاته الصباحية، تنفيذ أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات من المصارف والترع المختلفة، للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين من التلوث، وما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد إساءة للمظهر الحضارى والجمالى ويؤثر سلبا على كل القطاعات سواء الزراعى أو الصحي.

وكانت قد بدأت هندسة الرى بالأقصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، فى تنفيذ أعمال التطهيرات ورفع القمامة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين، موجهاً بضرورة تطهير وصيانة الترع والمصارف بصفة مستمرة، وذلك لعدم تراكم المخلفات وتدفق مياه الرى اللازمة للأراضي.



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات



تركيب خطوط الصرف الصحي بطول 170 متر وتطهير الترع من المخلفات