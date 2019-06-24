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صور.. رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة 2 للصرف لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:49 ص
صور.. رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة 2 للصرف لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، اليوم الإثنين، العمل داخل محطة رقم 2 للصرف الصحى بالمدينة، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وتجهيزها بالمعدات اللازمة لبدء تشغيلها فى الأيام القادمة لخدمة أهالى المدينة.

وتابع رئيس مدينة إسنا داخل محطة رقم 2 للصرف الصحى، والتى تم الإنتهاء منها بعد الإمداد بكابلات الكهرباء وتغيير ميكانيكا التشغيل، حيث ستعمل المحطة بقدرة 120 لتر/ الثانية، وستغطى منطقة عزبة الخزان وأرض اللواء وتخدم ما يقارب 25 ألف نسمة، كما تستقبل من محطه 1 وخط المستشفى الجديدة والنجوع،.

وأفاد المهندس المسئول عن المشروع خلال جولة رئيس المدينة، بأنه من المقرر أن يتم الإنتهاء تماماً من العمل داخل المحطة رقم 2 للصرف الصحى قبل 30/6/2019 ليتم إفتتاح المحطة وتشغيلها لخدمة المواطنين، حيث سيكون داخل مركز إسنا 6 محطات تعمل وداخل الخدمة.

وفى نفس السياق أمر رئيس مدينة إسنا بتشكيل لجنة من الإيرادات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب، وذلك لسرعة توصيل مرفق الصرف الصحى للعمارات الشعبية بشارع أحمد عرابى و العمارات الشعبية بجوار السجل المدنى الجديد وإنهاء مشكلة طفح المياه والكسح وأيضا تسليك الخطوط.

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن (1)
رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل الخدمة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن (2)
رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل الخدمة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن (3)
رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل الخدمة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن (4)
رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل الخدمة 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل لخدمة أكثر من 25 ألف مواطن (5)
رئيس مدينة إسنا يتفقد تجهيزات محطة 2 للصرف الصحي قبل تشغيل الخدمة 

 


الاقصر

محطة 2 للصرف الصحى باسنا

مدينة اسنا

مشروعات الصرف الصحى بالاقصر

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