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صور.. دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:31 م
صور.. دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء احتفالات تكريس أول كنيسة للسيدة العذراء
أسيوط ـ محمود عجمي

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يواصل دير السيدة العذراء دير الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط احتفالاته السنوية بذكرى تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم  بمدينة فيلبي، وعيد حالة الحديد.

ويحرص الأقباط على المشاركة فى انطلاق دورة أيقونات السيدة مريم العذراء والمسيح عيسى عليه السلام، لنيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير؛ إذ يظهر القساوسة والرهبان خلف الأيقونات مباشرة مصطفين فى صفين، ويأتى من خلفهم الشمامسة، وتعلو أصواتهم بالترانيم والتسابيح.

 

كما يحرص العديد من الأقباط على قضاء أوقاتهم بداخل دير الجنادلة والدعاء بقضاء حوائجهم وطلب التبركات وشفاعة العذراء.

ويحتفل دير السيدة العذراء "دير الجنادلة" بعيد حالة الحديد تذكار تخليصها متياس الرسول من السجن "حالة الحديد" والذى يناسب يوم 21 بؤونة الموافق 28 يونيو من كل عام.

 

ووضعت مديرية أمن أسيوط، بوابة إلكترونية على مداخل ومخارج الدير السيدة العذراء، للكشف عن الأسلحة والمعادن، واقتصار إقامة الاحتفالات الطقسية داخل الدير العذراء.

جدير بالذكر أن "دير السيدة العذراء" يقع بجبل أسيوط الغربى، فى 3 كيلو متر غرب قرية دير الجنادلة التى تبعد 22 كيلو جنوب غرب مدينة أسيوط، وتقع على الطريق الغربى بين مركزى أبوتيح والغنايم، ويعد واحدا من المزارات الدينية بالمحافظة والمعالم السياحية والقبطية فى مصر، ويقصده آلاف الزائرين من مصريين وأجانب على مدى العام، لكى يتعرفوا على هذا المكان، وقد ذكر المقريزى هذا الدير فى القرن 15، ومعظم آثار هذا الدير عبارة عن مغارات قديمة منحوتة فى الجبل غالبًا كانت محاجر فرعونية "مصرية قديمة استعملها الرهبان كمساكِن لهم.

دير الجنادلة باسيوط يواصل احتفالاته (13)
 

 

دير الجنادلة باسيوط يواصل احتفالاته (17)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (1)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (2)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (4)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (5)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (6)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (7)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (9)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (10)
 

 

دير الجنادلة بأسيوط يواصل احتفالاته بتكريس أول كنيسة للسيدة العذراء (11)
 

 

 

 

 


مطران ابوتيج

دير الجنادلة

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