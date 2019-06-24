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صور.. حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين بالأقصر

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:13 ص
صور.. حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين بالأقصر حملة لتنظيف نهر النيل
الأقصر – أحمد مرعى

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قادت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، اليوم الاثنين، حملة نظافة تمشيطية بحرم نهر النيل وذلك بهدف تنظيفه وتطهيره من مخلفات الفنادق العائمة والقمامة، بناء على توجيهات مشددة من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (4)

وقالت هدية ثابت، إن مجلس المدينة يسعي دائما لتحقيق مستوى جيد للارتقاء بمنظومة النظافة في مدينة الأقصر من جهة والحفاظ على نهر النيل والمظهر الحضارى للمحافظة السياحية من جهة أخرى، أي كما يقال لفظيا في "البر والبحر" بالإضافة إلى نشر الوعي بين الأهالي لنظافة البيئة والصحة، وتوعية المواطنين بالحفاظ على نظافة نهر النيل والتخلص من السلوكيات غير الحضارية.

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (1)

وأوضحت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، أنه تم إطلاق حملة لإزالة مخلفات القمامة من نهر النيل، حيث تم رفع 2 طن من مخلفات القمامة بمنطقة معدية الأهالي، والحفاظ على مستوى النظافة المعهود من قبل مدينة الأقصر.

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (2)

من ناحية أخرى، التقي العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، بكل من، المهندس هاني محمد طايع رئيس منطقة الأقصر جهاز تعمير جنوب الصعيد، والمهندس أحمد عبد الحميد مهندس جهاز تعمير جنوب الصعيد، لبحث تنفيذ مبادرة "سكن كريم" التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، والتي تهدف لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية لخلق حياة كريمة من خلال المبادرة والتي تنفذ بقري ونجوع مركز الطود بمعدل 273 منزلا مقسمة بنجوع وقري الطود.

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (3)

وخلال اللقاء أكد المهندس هاني طايع رئيس منطقة الأقصر جهاز تعمير جنوب الصعيد، أن مبادرة "سكن كريم"، مشروطة للأسر الذات الظروف المعيشية الصعبة، وأن تكون مساحة المنزل محدودة ما بين 60 إلى 70 مترا وان يكون المنزل بحاجة إلى إعادة التأهيل والمساندة، وذلك من حيث إنشاء أسقف من الأخشاب ووصلات المياه الداخلية للمنزل والصرف الصحي ودورات مياه، بعد اتمام الفحص والمراجعة والاستكشافات الميدانية الذي قام بها مهندسين من الجهاز وقبل البدء في ضم المنزل للمبادرة للتأكد من صحة البيانات وحالة المنزل ورفع المساحه المحددة .

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (5)

وحضر اللقاء كل من، الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة، والمستشار علي سيد صادق سكرتير عام المدينة، والمهندس ماجد جميل فام مدير الإدارة الهندسية بمدينة الطود، ورؤساء القري والنجوع بمركز الطود.

 

رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (6)
 
 
رجال مدينة الأقصر يقودون حملة لتنظيف نهر النيل من القمامة والمخلفات لخدمة السائحين (7)

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