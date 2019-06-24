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بمشاركة 280 طالبا وعضو هيئة تدريس..

صور.. انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بجامعة بنها

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:50 م
صور.. انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة بجامعة بنها انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت فعاليات نموذج محاكاة معهد إعداد القادة للطلاب والذى تنظمه جامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويستمر فعالياته حتى 28 من شهر يونيو الجارى. 

وقال الدكتور جمال السعيد، فى بيان إن نموذج معهد إعداد القادة جامعة بنها يأتى فى إطار التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدى والإبداعى والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، ونشر ثقافة الحوار بين الجميع. 

وأشار السعيد، إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا وعقد دورات تدريبية للطلاب يحاضر فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين لإجراء حوارات مع الطلاب بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة فى بناء المجتمع، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من استثمار القيادات الطلابية وطاقات الشباب وتأهليها لتصبح قيادات المستقبل. 

فيما أكد الدكتور حسين المغربي، أن معسكر إعداد القادة يستهدف عقد عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة 20 موضوعا فى المجالات المختلفة التى تهم المجتمع والأمن القومى ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الجامعة قد استقبلت الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية وألقى محاضرة عن اعداد القادة وريادة الاعمال بهدف توعية بأهمية ريادة الأعمال وأساليب القيادة الناجحة كما ألقى الدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية محاضرة عن الشباب وبناء دولة المستقبل ودورهم فى المشروعات القومية الكبرى. 

وأشار المغربى، إلى أن نموذج اعداد القادة يستهدف ايضا التواصل الفعال مع طلاب الجامعة والاستماع إلى آرائهم والإجابة على تساؤلاتهم لتوعيتهم بالسمات والمواصفات اللازمة للقيادة الناجحة وترسيخ  المفاهيم الصحيحة لدى شباب الجامعة. 

من جانبه، قال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن دورات معسكر إعداد القادة لطلاب جامعة بنها تستهدف 280 طالبا ومشرفا وعضو هيئة تدريس ويحاضر فيها أساتذة وخبراء للتحدث فى عددا من الموضوعات، منها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودور الشباب في بناء الدولة، والقوى الناعمة ودورها فى تعميق الانتماء، ووسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الوعي لمكافحة الشائعات، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وحث الشباب على المشاركة في بناء المستقبل. 

وأضاف الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب، أن معسكرات إعداد القادة تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، تقام بالمدينة الجامعية ببنها فى الفترة من 21 – 28 يونيو الجارى، تمهيدا لتأهيل الطلاب المشاركين في معسكر إعداد القادة بحلوان.

 

انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة (1)
انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة 

 

انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة (2)
انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة

 

انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة (3)
انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة 

 

انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة (4)
انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة 

 

انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة (5)
انطلاق نموذج محاكاة معهد إعداد القادة 

 


اخبار جامعة بنها

معهد إعداد القادة

التعليم العالي

جامعة بنها

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