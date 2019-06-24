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صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:00 ص
صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة
السويس – السيد فلاح

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ينطلق اليوم الإثنين على استاد السويس الرياضى، العرس الكروى الكبير، وهو كأس الامم الأفريقية 2019، بأولى مباريات المجموعة الخامسة، والتى تضم تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا بمباراة تونس مع أنجولا، ثم مالى وموريتانيا، وهو فى أبهى صورة له بعد تطويره.

وطوال الفترة السابقة كان العمل على قدم وساق لتطوير استاد السويس الرياضى، والذى شمل  تغيير الكراسى الموجودة بالمدرجات وترقيمها، بالإضافة إلى تغيير المقصورة الرئيسية الحالية، وإنشاء غرفة ملابس جديدة بشكل موحد، كما تم إنشاء استديو تحليلى فوق غرفة الإذاعة، كما تم تغيير كل الأثاثات الموجودة بالكامل، كما تم تغيير نظام المراقبة والتأمين بكاميرات ونظام حديث، وغرف اللاعبين وغرف الحكام، وقاعات استقبال الزوار، وقاعة المؤتمر الصحفى وقاعة الإعلاميين .

كان جهد القيادة التنفيذية بقيادة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس طوال الشهور الماضية، وحتى الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباريات له الأثر الأكبر، فى ما تم من أعمال التطوير والتجميل والنظافة والرصف والجزيرة الوسطى بالشوارع ومداخل الشركات ودهان أسوار الشركات وواجهات العمارات والميادين، بالإضافة إلى بعض الأعمال بمحيط استاد السويس الرياضى.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التى تضم منتخبات "تونس ومالى وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

 

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