صور.. أهالى رأس البر يشكون من نقص الخدمات والحى يستجيب

دمياط - معتز الشربينى

أبدى سكان منطقة الامتداد العمرانى برأس البر، وخاصة مناطق شارع النخيل والملاهى وتقسيم النقابات، معاناتهم من إهمال الوحدة المحلية برأس البر وتراكم أكوام القمامة ومخالفات البناء، وعدم توافرأعمدة الإنارة إضافة لانتشار الكلاب الضالة.

وأكد أسامة المرسى أحد الأهالى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الوحدة المحلية برأس البر تتجاهل هذه المناطق، الأمر الذى أدى إلى تراكم أكوام القمامة فى الشوارع الداخلية، وعم توافر صناديق جمع قمامة وتراكمات مخلفات المبانى بين العشش، علاوة على انتشار الكلاب الضالة بجميع الشوارع خاصة الفترة المسائية.

ويضيف هانى راشد أحد السكان، أن هذه المناطق الجديدة منها منطقة شارع الخليج والملاهى وتقسيم النقابات هى مناطق جديدة برأس البر الا أنها أصبحت مأهولة بالسكان، ومازالت بعيدا عن أعين الوحدة المحلية برأس البر، وبها نقص شديد فى كافة الخدمات الأساسية من إنارة وجمع القمامة ورصف بالشوارع وعدم توافر خدمات أمنية ليلا.

وبدوره أكد اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية برأس البر، أنه تم تكليف فريق عمل من الوحدة المحلية لمتابعة كافة الخدمات بالمنطقة، ومراعاة لسكان هذه المناطق، خاصة أن مصيف رأس البر يحظى هذا العام باهتمام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وأنه تم تقسيم منطقة الامتداد العمرانى إلى قطاعات، وتعين مشرف نظافة لكل قطاع، وتم رفع كميات كبيرة من مخلفات القمامة ومخلفات المبانى ومازال العمل مستمر يوميا، وأشار إلى أن تراكم القمامة بهذه المناطق بسبب تواجد العرب ورعى المواشى بها منذ فترات طويلة، ولكن تم إزالة الخيام الخاصة بهم وإعادة تنظيف المنطقة.

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وأضاف رئيس الوحدة المحلية أنه تم تشكيل فريق مكافحة الكلاب الضالة بالتنسيق مع الطب البيطرى ويتم المكافحة بصورة يومية وكذلك مكافحة الناموس بكافة أنحاء المدينة.