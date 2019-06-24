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صنع فى إيران.. التحالف يكشف نوع الصاروخ المستخدم فى الهجوم على مطار أبها

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:43 م
صنع فى إيران.. التحالف يكشف نوع الصاروخ المستخدم فى الهجوم على مطار أبها العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى
كتب سمير حسنى

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قال العقيد تركى المالكى، متحدث التحالف العربى، أن الأعمال العدائية والإرهابية التى ترتكبها ميليشيات الحوثى تخالف القانون الدولى والإنسانى وتعرقل تنفيذ اتفاق ستوكهولم، متهمًا الأخيرة بتعمد استهداف المنشآت المدنية داخل الأراضى السعودية.

 

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بمؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، أن الأسلحة التى تستخدمها ميليشيات الحوثى تدل على حجم الدعم الإيرانى لها، مشيرا إلى أن التحالف حريص على عدم استهداف المدنيين اليمنيين.

 

وشدد على أن التحالف مستمر فى استهداف القدرات العسكرية لميليشيات الحوثى لمنعها من الهجوم على المدنيين، كاشفا عن إصابة مصرى وهندى فى استهداف ميليشيا الحوثى لمطار أبها بالسعودية أمس، والذى نتج عن إطلاق صاروخ كروز صنع فى إيران.

 


العقيد تركى المالكى

متحدث باسم التحالف العربى

الحوثى

مطار ابها

السعودية

اليمن

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