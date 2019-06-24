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صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:56 ص
صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط نفط-ارشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على طهران.

,ارتفع خام القياس العالمي برنت 0.4 % إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى  0.6 % إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضى إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، وقال أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران اليوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.


النفط

اسعار النفط

دونالد ترامب

أسواق النفط

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