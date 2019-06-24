"صحة الشرقية": تفعيل عيادات التخصصات النادرة بالمحافظة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا اليوم مع الدكتور عبد السلام عيد عبد السلام عميد كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق، لاستمرار تفعيل عيادات التخصصات النادرة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، ضمن بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة الزقازيق.

وأضاف مسعود فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن هذه الخطوة ستتم تحت إشراف طبي من الأساتذة الأطباء الإستشاريين بهذه التخصصات بجامعة الزقازيق ، مع فريق طبي من أطباء المديرية، وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة، مثل عيادات (جراحات المخ والأعصاب – الجراحات المتقدمة فى القلب والصدر – الإنفصال الشبكى – الأوعية الدموية وغيرها)، مضيفا أن هذا سيأتى بعد نجاح تجربة عيادة أورام الكبد، التى تم تفعيلها بمستشفى حميات الزقازيق بإشراف طبى من الأساتذة الأطباء الاستشاريين بجامعة الزقازيق، وفريق من أطباء مديرية الشئون الصحية بالشرقية.