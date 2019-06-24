شاهد.. لحظة تدمير طائرة إيرانية بدون طيار أطلقها الحوثيون فوق الأراضى اليمنية

كتب محمد رضا

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الاثنين، لقطات فيديو تظهر تتبع وإسقاط طائرات إيرانية بدون طيار فوق الأراضى اليمنية.

وأوضح المالكى، خلال مؤتمر صحفى بالرياض، أن الطائرة من نوع "أبابيل" جرى اعتراضها وتدميرها فى الداخل اليمنى، عقب عملية الرصد، وهو ما يثبت تهريب مثل هذه القدرات النوعية لميليشيات الحوثى الإرهابية من إيران، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وأضاف أن الهجوم الذى استهدف مطار أبها الدولى، يوم الأحد، وأوقع قتيلا و21 جريحا، تم بصاروخ "كروز" مصنوع فى إيران، وأشار إلى المتحدث، إلى أن التحالف العربى استهدف مواقع لتخزين الصواريخ فى العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفا "سنستمر فى استهداف القدرات العسكرية لميليشيات الحوثى لمنعها من الهجوم على المدنيين".

وأدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو)، "بشدة استهداف مطار أبها الدولى بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران"، وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية فى الهجوم على البنية التحتية للطيران المدنى.

وكانت ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران قد هاجمت مطار أبها فى 12 يونيو الجارى بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابة 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال"، وهو ما جلب إدانة دولية واسعة.



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