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سلطنة عمان تنفى نقلها رسالة من أمريكا لإيران بشأن الطائرة المسيرة

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:39 م
سلطنة عمان تنفى نقلها رسالة من أمريكا لإيران بشأن الطائرة المسيرة الرئيس الايرانى والرئيس الامريكى
رويترز

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نفت سلطنة عمان اليوم، الاثنين، أنها نقلت رسالة من الولايات المتحدة لإيران بشأن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

 

وقالت وزارة الخارجية العمانية على تويتر "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

 

وأبلغ مصدران إيرانيان رويترز يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حذر طهران عبر عُمان من هجوم أمريكي وشيك قبل إلغائه لاحقا، وذلك عقب إسقاط إيران الطائرة المسيرة.

 

ونفي الرئيس ترامب فى لقاء تليفزيونى أمس أنه بعث رسالة من هذا القبيل.

 


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سلطنة عمان

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