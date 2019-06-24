سكرتير عام المنوفية: حصر الأراضى وممتلكات الدولة فى مصلحة المواطن

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتورأيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، أن أراضي أملاك الدولة ، أحد الأصول التي تدعم جهود التنمية، مشيراً الى أن الدولة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجات المواطنين، مشدادا على سرعة الإنتهاء من الحصر فى أسرع وقت ممكن، لتحقيق أقصى استفادة للمحافظة، بما يعود بالنفع ويصب في مصلحة المواطن.



وجه السكرتير العام خلال إجتماع اليوم الأثنين، لمناقشة ومتابعة أعمال لجان حصر جميع الأراضى والممتلكات الحكومية، على مستوى مدن ومراكزالمحافظة، بحضورالمستشار القانونى للمحافظة، وممثل وزارة التنمية المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى مديريات الخدمات بنطاق المحافظة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالديوان العام، ومديرى إدارات التخطيط وأملاك الدولة بمراكز المدن، بحصر جميع أملاك الدولة وممتلكات المحافظة المؤجرة والغير مؤجرة، وإعداد ملف خاص بها في كل مديرية ومركز ومدينة، مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لحصر كافة الأراضى والممتلكات للإستفادة منها في المشروعات القومية للمحافظة وتحقيق المنفعة العامة والصالح العام.







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