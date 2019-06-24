سقوط أردوغان فى اسطنبول ينعش الليرة التركية

كتبت:رنا امين

ارتفعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي، الاثنين، بعد ظهور نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي أنهت شهورا من عدم اليقين، بفوز ساحق للمعارضة في أكبر مدن البلاد.

وبلغت قيمة الدولار 5.717 ليرات، الاثنين، بارتفاع بنحو 2% ، بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام اوغلو، على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، في أول تغيير رئيسي في إدارة المدينة منذ 25 عاما.

وانضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول بعد ظهور النتائج، الأحد.

وفقدت الليرة 15 بالمئة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.