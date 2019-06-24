سفير نيقوسيا باليونان: انتهاك الحقوق السيادية لقبرص أمر يتعلق بأوروبا ككل

أثينا (أ ش أ)

أكد السفير القبرصى لدى اليونان كيرياكوس كينيفيزوس أن موقف تركيا الاستفزازى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص أمر يؤثر على أوروبا ككل.

وأشار كينيفيزوس - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سى إى إيه" اليوم الاثنين، إلى قرارات المجلس الأوروبى ومجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبى بشأن الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها تركيا فى شرق البحر المتوسط، قائلا "إن هذه القرارات مهمة جدا وربما لم يسبق لها مثيل لا سيما تلك الخاصة بتركيا"، وأكد أن : "قبرص تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء انتهاكات تركيا للقانون الدولي"، معربا عن رأيه بأن الاتحاد الأوروبى يدرك أن "انتهاك الحقوق السيادية لأحد الدول الأعضاء فيه لا يخص قبرص وحدها، بل أوروبا نفسها".

كما أشار كينيفيزوس إلى خطط التعاون الثنائى والثلاثى لقبرص التى تعزز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وقال إن "مشكلة قبرص تحتل الصدارة فى جدول الأعمال، لكننا نسير فى اتجاه إيجابى بشأن قضايا السياسة الخارجية ".

وأضاف الدبلوماسى القبرصى أنه على العكس من ذلك، فإن تركيا معزولة فى المنطقة كلها، وأنها تنتهك باستمرار القانون الدولى وتقوم بعرض قوتها العسكرية.

وتابع "أن جمهورية قبرص على علم جيد بالسياسة الدولية بطريقة سلمية وتعالج القضايا بجدية وعزيمة "، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بشكل منهجى بين اليونان وقبرص.

يذكر أن تركيا واجهت انتقادات إقليمية ودولية واسعة عقب قرارها بالتنقيب عن الغاز الطبيعى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بجزيرة قبرص.