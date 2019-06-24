زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب غرب إيران

طهران (أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضواحى مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت على بعد 10 كم من قصر شيرين و20 كم من سربل ذهاب و26 كم من خانقين العراقية.

وقال حاكم مدينة قصر شيرين مراد علي تاتار في تصريح للوكالة ان فرقا لتقييم الاضرار المحتملة قد توجهت الى مختلف انحاء المنطقة وان اجهزة ادارة الأزمة والاغاثة جاهزة لتقديم اي خدمات لازمة.