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زحام مرورى بشارع الهرم بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:24 ص
زحام مرورى بشارع الهرم بسبب تعطل أتوبيس نقل عام زحام مرورى ـ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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شهد شارع الهرم تعطل أتوبيس نقل عام، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من منطقة الطالبية فى الاتجاه القادم من المريوطية لميدان الجيزة، مما أدى لتعطل حركة السير.

وقام رجال المرور بالعمل على تيسير حركة السير للتخفيف من الزحام ولتيسير حركة السير أمام قائدى المركبات من المواطنين، وفيما انتشر أفراد المرور بالإشارات الرئيسية بشارع الهرم لمنع الزحام.

جدير بالذكر، أن اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، عززت من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية".

 

 


زحام مرورى

زحام بشارع الهرم

تعطل اتوبيس نقل عام

مرور الجيزة

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