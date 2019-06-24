رى الصالحية ينتهى من تطهير البدالة المغذية لمنطقة بحر البقر بعد انسدادها

كتبت أسماء نصار

انتهت هندسة الإدارة العامة لرى الصالحية بمحافظة الشرقية، من تطهير البدالة المغذية للدليل القبلى لمنطقة بحر البقر أعلى الجنابية اليمنى لمصرف بحر البقر من الأمام والخلف بالتعاون بين هندسة رى فاقوس والإدارة العامة للتوسع الأفقى، حيث تم أخذ فرق المناسيب بين أمام وخلف البدالة ( 2 سم)، بعد انسداده نتيجة إلقاء المواطنين للمخلفات فى المجارى المائية والتى تؤثر بالسلب على كفاءة نقل المياه.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة لديها خطة سنوية لصيانة الترع وإزالة الحشائش، حيث يتم إزالة الحشائش من الترع مرتين أو أكثر فى العام، وأنه يتم التنسيق مع الأجهزة المحلية لعدم القاء أى مخلفات فى الترع، لأن عدم إلقاء المخلفات فى المجارى المائية سيوفر كثيراً من الأموال ويحافظ على صحة المياه، وهناك إجراءات تنسيقة تهدف إلى الحفاظ على المياه.

وأشارت الوزارة إلى أن "الترعة" يمكن أن يتم استغلالها كمنظر جمالى بدلاً من تنفيذ تغطية لها، فمن الأفضل أن يحافظ المواطن عليها، بأن يقوم بزراعة أشجار الزينة والزهور حولها، و حيث تم بالفعل اقامة مشاتل على جسور الترع ومن الممكن أن يتم تسليمها للشباب كفرص عمل وفى نفس الوقت الحفاظ عليها من التلوث.

ووجه وزارة الرى إلى كل مواطن مصرى، قائلاً حافظ على نقطة المياه فهى تساوى الحياة للأجيال الحالية ولأحفادنا مستقبلنا، فيجب علينا أن نحافظ عليها فى بيوتنا وفى النوادى وفى الشوارع وفى الحقول، وعلينا أن نحمل هذه الرسالة ونحافظ على المياه من الهدر ومن التلوت.