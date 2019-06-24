رئيس مجلس الدولة: إنجاز كبير للفصل فى القضايا بكفر الشيخ

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن هناك إنجازاً كبيراً للفصل فى القضايا بكفر الشيخ، وبصورة سريعة مع الزميل رئيس القضاء الإدارى بالمحافظة، وهذا انعكس على المواطنين، مشيرا إلى أنه يتلقى شكاوى من جميع المواطنين من أنحاء الجمهورية، وأنه يراجع كل ورقة صغيرة تصله أو تلغراف وأنه على ثقة كبيرة، وعندما يلاحظ قلة الشكاوى يدل على الإنجاز وأنه يثق فى الزملاء والأبناء من المستشارين بأنهم ينجزوا عملهم على أكمل وجه ارضاء لله ولصالح هذا الوطن ولصالح المتقاضين والعدالة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عقب اجتماع عقده رئيس مجلس الدولة مع مستشارى القضاء الإدارى بكفر الشيخ: "دائما نقول أن جهة الإدارة والمواطن ليسوا خصمين، فالإدارة تُيسر حياة المواطن وتقدم له الخدمات وتحل مشاكله، ويلجأ لها المواطن في كل ما مّ به، وإذا جاز لأحد الموظفين الذين لايفهمون القانون على الوجه الصحيح، وعطل مصلحة المواطن، يكون لمجلس الدولة دوراً اذا كان متعلق فى مجال مجالات التي تدخل في إختصاص لمجلس الدولة فهناك فرع آخر للقضاء، وأناشد المواطن أن يكون له هناك من المزيد الوعي القانوني حتى لو بالبديهات القانونية، ومهم أن يحدد المتقاضي مشكلته، مشيرا إلى أنه لن يستمع لكلام من يرشده ليفعل شيئا ما، فقد لا يكون ناصحاً أميناً، فبتالي فلابد أن يكون لديه قدر من المعلومة، إذا رأي أن لهع قضية وتستحق له التقدم بها لمجلس الدولة فيتعين له اللجوء للجهة المختصة ويتبع الاجراءات.

وتابع المستشار أحمد أبو العزم: "مجلس الدولة لا يقيم طرف على أخر، إنما يقيم الحق، لذا سمي بقاضي المشروعية، ففي كل الحقوق والحريات يتدخل قاضي مجلس الدولة، لتصويب القرارات الادارية أي التعامل مع جهة الادارة ليكون قرارها مطابقاً للقانون، وإذا التزمنا بالقانون أصبحت دولتنا دولة قويا جداً والتزمنا بالعدالة".