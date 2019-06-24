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رئيس رواندا ينفى الاتهامات الأوروبية بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى بلاده

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:54 م
رئيس رواندا ينفى الاتهامات الأوروبية بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى بلاده الرئيس الرواندى بول كيجامى
أ ش أ

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نفى الرئيس الرواندى بول كيجامى، الاتهامات التى تضمنها التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبى بشأن وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى رواندا.

ووصف كاجامى - فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة (فرانس - 24)، فى نشرتها باللغة الإنجليزية - الاتهامات التى تضمنها تقرير الاتحاد الأوروبى لعام 2018 من وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق السجناء فى رواندا بأنها اتهامات "سخيفة"، ومن المنتظر أن تذاع فى وقت لاحق المقابلة الكاملة التى أجرتها قناة "فرانس - 24" مع الرئيس الرواندى.

 


الرئيس الرواندى

الاتحاد الاوروبى

بول كيجامى

رئيس رواندا

حقوق الانسان فى رواندا

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