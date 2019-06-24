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حملة مسائية لمواجهه البناء المخالف والتحفظ على ونش وسط الاسكندرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:07 ص
حملة مسائية لمواجهه البناء المخالف والتحفظ على ونش وسط الاسكندرية حملة مسائية لمواجهه البناء المخالف والتحفظ علي ونش وسط الاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الاسكندرية حملة مسائية لمواجهه البناء المخالف و ذلك فى اطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين،ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط  .
 
حيث قامت حملة مسائية مكبرة لوقف اعمال البناء المخالف والتحفظ علي المعدات المستخدمة بعناية احمد خليل مدير وحدة التحفظ ،وتم خلال الحملة وقف أعمال البناء المخالف ،التحفظ على ونش وخلاطة وايداعهم ديوان عام حي وسط ، بالاضافة اإلى إدراج الاعمال المخالفة بأقرب حملة إزالة.
 
 
من جهه اخرى و استجابة للشكوى الواردة  بالتضرر  من وجود غرف تفتيش باغطية متهالكة وغير مكتملة خلف مدرسة الليسية بشارع افلاطون ،بما يشكله هذا الأمر من خطورة علي الطلبة والمارة ،  تم توجيه الشكوي  للمهندس حسن خليل مدير عام منطقة وسط للصرف الذي أكد انها غير تابعة لشركة الصرف الصحي ،وقام بالتواصل مع إدارة مدرسة الليسية لتركيب2 غطاء تفتيش جديد للغرف بعد التاكد من انها غرف تفتيش خاصة بالمدرسة، وتم التركيب اليوم.
 
 
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الاسكندرية

البناء المخالف

التحفظ على معدات البناء

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