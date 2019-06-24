حملة تموينية تسفر عن تحرير 77 قضية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 77 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.