حماية المستهلك: الضبطة القضائية ساهمت فى ضبط الأسواق

كتب مدحت وهبة

أعلن جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ساهمت بشكل كبير فى ضبط الأسواق حيث تتواجد هذه السيارات فى الأسواق، وفى حالة وجود أى مخالفات يتم تحرير محاضر للتجار أو المولات التجارية الكبرى وسيتم الاستعانة بعدد أكبر من هذه السيارات لتغطية كافة المحافظات خلال المرحلة المقبلة .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه جهاز حماية المستهلك إطلاق خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية"، وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، حيث تعمل هذه السيارات وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من قيام المواطن بتقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588" أو رقم الواتس آب " المواطن رقيب " 01281661880 "ليقوم الجهاز بالتواصل مع الموظفين الذين يستقلون هذه السيارات حتى تتوجه أقرب سيارة تتواجد فى المنطقة التى توجد فيها الجهه المشكو فى حقها، للعمل على حل هذه الشكوى وإعادة حقوق المواطن بعد الـتأكد من شكواه، وذلك فى الحالات الملحة بينما يتم استقبال الشكاوى الاخرى والتواصل أيضا مع الجهات المعنية لحلها سواء خلال مبادرة اليوم المفتوح أو مبادرات إطلاق قوافل المحافظات.