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جنوب إفريقيا تعلن حاجتها لتوظيف 60 ألف شرطى لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:46 م
جنوب إفريقيا تعلن حاجتها لتوظيف 60 ألف شرطى لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة شرطة جنوب افريقيا
وكالات

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أعلن، بكي كيلي، وزير الشرطة في جنوب إفريقيا، أن بلاده بحاجة إلى توظيف 60 ألف شرطي إضافي كي تصل إلى معايير الأمم المتحدة بتوظيف شرطي مقابل كل 220 نسمة.
 
وقال بكي، في حديث إذاعي، ليلة أمس، إن جنوب إفريقيا توظف شرطيا واحدا لخدمة 383 مواطنا، وهذا بعيد عن المقاييس الدولية.
 
وأكد أن بلاده لا تستطيع توظيف مزيد من عناصر الشرطة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يزيد من وطأتها المعدل العالي للجريمة.
 
وحسب بكي، فإن سلك الشرطة يتألف من 193 ألف عنصر وضابط، وهو رقم بعيد عن المعدلات العالمية. وتوقع الوصول إلى توظيف العدد المطلوب من الشرطة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
 
يذكر أن عدد سكان دولة جنوب إفريقيا يبلغ 58 مليون نسمة، وعانت من نظام الفصل العنصري في الفترة بين 1948 إلى 1991.
 
ويعاني هذا البلد من تزايد معدلات الجريمة بمختلف أنواعها خلال السنوات الأخيرة، وأكد تقرير للأمم المتحدة أن جنوب إفريقيا تعد من بين الدول الخمس الأكثر في عدد جرائم القتل في العالم.
 
ووفقا لتقرير رسمي نشره موقع شرطة جنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي، فقد بلغ عدد جرائم القتل 20 ألفا و336 جريمة في العام الحالي، بزيادة بلغت 1320 جريمة عن العام الماضي.

جنوب افريقيا

الأمم المتحدة

معدلات الجريمة

الأزمة الاقتصادية

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