جامعة بنى سويف: استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل مركز المؤتمرات

بنى سويف : هانى فتحى

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، بضرورة إستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل مركز المؤتمرات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة دراسة الوضع الحالى لمركز المؤتمرات، مع وضع خطة تطويرية زمنية لتنفيذ عمليات الصيانة الدورية للمصاعد والتكييفات، والاستعانة بالسخانات الشمسية، ومتابعة النظام الإلكترونى فى حجز الحجرات والتسديد.

كما أعلن رئيس جامعة بنى سويف عن فتح منافذ جديدة لمركز الإنتاج والخدمات الطلابى بكلية العلوم والمجمع الثانى للجامعة "التعليم الصناعي"، مشيرا الى ارتفاع معدلات الإنتاج والتوريد خلال العام المالى الحالى بنسبة 100%

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أنه تم خلال الإجتماع مناقشة آخر مستجدات المقر الجديد للمركز بشرق النيل، ودراسة مقترح إنشاء مركز لتجميع الألبان تابع للمركز بالتعاون مع كلية الطب البيطري، وكذا مناقشة ما تم بخصوص إنشاء مخبر نصف آلى شرق النيل لسد احتياجات المدن الجامعية والمستشفى الجامعى من الخبز المدعم، مع وضع خطة تفصيلية تطويرية للعمل بالمركز.