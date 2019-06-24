جامعة القاهرة: كليات العلوم والطب والصيدلة والهندسة تقود تحسين التصنيف الدولى

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن السبب فى ارتقاء مستوى جامعة القاهرة فى الأبحاث المنشورة دوليا، هو الدعم الكامل الذى توفره الإدارة الحالية لمنظومة البحث العلمى والباحثين الدوليين الذين ينشرون أبحاثهم العلمية فى أقوى المجلات العالمية ذات معامل التأثير القوى.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك كليات رائدة فيما يخص النشر الدولى وتقود تحسين تصنيف جامعة القاهرة بالمحافل الدولية، تمثلت هذه الكليات بشكل كبير فى كليات العلوم، والطب البشرى، والصيدلة والهندسة ، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تقديم كافة المساعدات والتسهيلات الخاصة بنشر بحوث الأساتذة بالمجلات الدولية فى كل القطاعات العلمية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن القيمة الأساسية من البحث العلمى، هو ما تحاول جامعة القاهرة فعله فى الوصول إلى مرحلة البحوث العلمية التطبيقية التى تخدم البيئة المحلية لمصر وليس فقط إنتاج بحوثا علمية غير مطبقة.