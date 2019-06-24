تنفيذ 1204 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



