تنفيذ 1204 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1204 حكمًا متنوعًا منها 839 حكمًا جزئيا و38 حكم مستأنف و287 حكم غرامات و36 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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