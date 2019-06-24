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تنفيذ 1204 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:41 م
تنفيذ 1204 حكما متنوعا وضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم

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 نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1204 حكمًا متنوعًا منها 839 حكمًا جزئيا و38 حكم مستأنف و287 حكم غرامات و36 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

 


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حملة امنية

تنفيذ احكام

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