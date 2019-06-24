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تنفيذى شمال سيناء يجدد حظر تراخيص المنشأت السكنية غير مكتملة التشطيب

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:33 م
تنفيذى شمال سيناء يجدد حظر تراخيص المنشأت السكنية غير مكتملة التشطيب جلسة المجلس التنفيذى
شمال سيناء - محمد حسين

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جدد اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء التأكيد للأهالى على حظر إصدار تراخيص لمنشأت سكنية غير مكتملة التشطيب.

وعقدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، انه خلال الجلسة أكد المحافظ على عدم إدخال أى مرافق وإعطاء تراخيص لأية عمارات سكنية أو منشآت تكون واجهتها بالطوب وغير مكتملة التشطيب الخارجى ، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وجه المحافظ بعمل أنشطه رياضية وفنية وثقافية ومسابقات للشباب والطلائع خلال موسم الصيف، واستعرض المحافظ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

 


شمال سيناء

العريش

محافظ شمال سيناء

تراخيص

تشطيب

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