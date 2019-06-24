تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بمطروح

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمطروح، عن إقامة معرض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للشباب والمرأة المعيلة بحديقة راضى خلال فصل الصيف، باشتراكات رمزية تسهيلاً على المشاركين، خلال الفترة من 7 يوليو المقبل وحتى 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح حسام حلمى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح، أنه تم فتح باب التقديم، للراغبين فى الاشتراك فى المعرض، بداية من اليوم الاثنين، ولمدة 15 يوما، مع إعطاء الأولوية فى الاختيار للمرأة المعيلة والشباب ونوعية وجودة المنتجات المعروضة ولمشروعات التصنيع والمشغولات التراثية والحرفية التي تعبر عن محافظة مطروح.

ووجه محافظ مطروح، لإدارة السياحة بتنفيذ مقترحات، لجذب رواد المعرض، حيث سيقام على هامش المعرض تنظيم حفلات غنائية مصغرة وأمسيات شعرية وتراثية وفنون شعبية ورسم بالألوان للأطفال، من خلال قصر ثقافة مطروح وطلاب كلية رياض الأطفال، لتحقيق المتعة والترفيه لرواد المعرض، ووجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لظهور المعرض بالشكل اللائق وتحقيق الاستفادة لجميع العارضين.