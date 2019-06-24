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تكريم المشاركين فى مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات بكفر الشيخ (صور)

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:30 م
تكريم المشاركين فى مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات بكفر الشيخ (صور) تكريم المشاركين فى مسابقة "كانجارو"
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 26 طالباً وطفلاً من المشاركين فى مسابقة "كانجارو" العالمية للرياضيات، من بين 75 طالباً وطفلاً من محافظة كفر الشيخ فى المسابقة، وحصل 20 طالبا وطفلاً على البطاقة الذهبية، كعضوية دائمة لكانجارو.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (0)
 
كما كرم المسئولون عن المسابقة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتم منحها شهادة تقدير ودرع لدعمها المستمر للمسابقة منذ مشاركة الأطفال والطلاب فيها، ومتابعتهم خلال مرحلة التقديم وإجراء المسابقة وإعلان النتيجة، كما كرمت وكيل الوزرة محمد سليمان مدير مركز إعلام مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى العافى إعلام المديرية، وهاني حمدان منسق تدريبات التعليم الثانوى، بحضور الدكتور محمود رمضان عبدالعزيز، المسئول عن مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات في مصر، وأيمن محمود يحي الأمين العام للجمعية المصرية للعلوم والهندسة، وأحمد ريحان مدير إدارة قلين التعليمية، وساميه عبد العال منسق الجمعية المصرية للعلوم والهندسة بكفر الشيخ.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (1)
 
وأعربت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادتها بمشاركة الطلاب في مسابقة عالمية في الرياضيات، ليتعرفوا على الطريقة الجديدة التي تنتهجها الوزارة فى الامتحانات القائمة على الفهم والتفكير لا الحفظ والتلقين، بتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فالمسابقة بداية الطريق التي تنتهجه الوزارة لتربية الطفل على التفكير، وآن الآوان ليستمتع الأطفال بما يدرسوه بطريقة تفكيرهم وخاصة فى الرياضيات، مشيرة إلى أن الرياضيات بالطريقة الحديثة بداية إلى توجيه الطفل للتفكير والإبداع والابتكار.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (4)
 
وأضافت وكيل الوزارة، لابد من تشغيل العقل والتفكير فيما حولنا، وأن سبب تقدم العالم حولنا لاستخدامهم العقل في حياتهم، مؤكدة أنه يجب الاهتمام بالأطفال معبرة عن حزنها عن نتيجة الكشف الطبى على الأطفال بإصابة عدد منهم بالأنيميا، لذا يجب شرح التغذية السليمة للأطفال، ولابد من اتخاذ المسابقة وسيلة للتفكير والابتكار، وليس التقليد، معبرة عن أسفها عن عدم  ابداء طالب المرحلة الثانوية عن رغبته في التحاقه بكلية تتناسب مع ميوله وقدراته ولكن يتمنى فقط ما يتمناه والديه له، لذا يجب تربية الأطفال على التفكير، وتكون طريقة التفكير طريقة حياة، متمنية للأطفال مستقبل أفضل فى الحياة العملية .
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (7)
 
وأكد الدكتور الدكتور محمود رمضان عبدالعزيز، والمسئول عن مسابقة كانجارو العالمية للرياضيات فى مصر، شاركت مصر فى المسابقة لأول مرة هذا العام بـ 2834 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، فى جميع المراحل التعليمية فى 14 محافظة ضمن 78 دولة.
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (15)
 
وأضاف رمضان، حصلت أسماء ياسر شحاته بمدرسة أحمد شوقى على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وأمينه بلال الشلقاني على المركز الرابع جمهورى، وياسين محمد عباس عواض، بمدرسة الزهور الرسمية للغات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، ولورين هاني حمدان إسماعيل، بمدرسة علي عبدالشكوى الرسمية للغات على المركز الثالث، ونادين إيهاب حسن أغا حصلت على المركز الثانى .
 
وكيل تعليم كفر الشيخ تكرم الاطفال والطلاب المشاركين في مسابقة كانجارو العالمية (8)
 
 
 
 

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