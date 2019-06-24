تقدم 44 شخصا لسحب كراسات شروط الوحدات الصناعية الجديدة بالعاشر

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس رضا مكى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعاشر، أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات الصناعية الجديدة فى العاشر من رمضان بمقر الجهاز 44 فردا خلال فرع الجهاز، خلال اليوم الأول من فتح باب سحب كراسات الشروط.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر موعد للتقدم لحجز الوحدات الصناعية الجديدة هو 11 يوليو المقبل، وبعدها يجرى عملية بحث ملفات المتقدمين والتأكد من ملائمتها للشروط الواردة بالكراسة.

وطرح جهاز المشروعات اليوم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسة شروط تملك 256 مصنع كامل التجهيزات والمرافق (مياه، صرف، كهرباء) كمرحلة الأولى من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وتضم المجمعات العديد من الأنشطة منها (الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية مع إعطاء أولوية أولى في التخصيص للصناعات المغذية للصناعات الهندسية).