"تعليم مطروح": الموافقة على طلب جدولة مصروفات طلاب مدرسة الضبعة النووية

مطروح – حسن مشالى

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن مجلس إدارة مدرسة التطبيقات النووية بالضبعة، برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، علي الطلب المقدم من مديرية التربية والتعليم بمطروح، بجدولة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات التعليمية والتي أقرتها الوزارة، بواقع 3000 جنيه، على أن يتم تقسيطها على 3 أشهر" يوليو - أغسطس - سبتمبر".