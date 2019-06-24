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"تعليم مطروح": الموافقة على طلب جدولة مصروفات طلاب مدرسة الضبعة النووية

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:37 م
"تعليم مطروح": الموافقة على طلب جدولة مصروفات طلاب مدرسة الضبعة النووية اجتماع مجلس ادارة مدرسة الضبعة للتطبيقات النووية
مطروح – حسن مشالى

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أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن مجلس إدارة مدرسة التطبيقات النووية بالضبعة، برئاسة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، علي الطلب المقدم من مديرية التربية والتعليم بمطروح، بجدولة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات التعليمية والتي أقرتها الوزارة،  بواقع 3000 جنيه، على أن يتم تقسيطها على 3 أشهر" يوليو - أغسطس - سبتمبر".

 وقدم " النيلي" الشكر لنائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وأعضاء مجلس إدارة المدرسة النووية، علي تلبية طلب تعليم مطروح، والموافقة الفورية علي جدولة المصروفات الدراسية، تيسيرا علي أولياء أمور الطلاب .

 

 

 


محافظة مطروح

تعليم

مدرسة الضبعة النووية

التعليم الفني

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