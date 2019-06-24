تعرف على حالات الضبط والإحضار ..متى يصدر وكيفية تنفيذه؟ 7X معلومات

كتب أحمد الجعفرى

الضبط والإحضار أمر قضائى، يصدر من الجهات القضائية المختصة، ضد المتهمين فى بعض القضايا، وحدد القانون الأسباب والشكل الذى يصدر بمقتضاه ذلك الأمر.

-أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

-إذا أصدرت النيابة تكليف لشخص بالحضور أمامها وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول.

-فى حالة وجود تخوف من هروب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

-فى حالة عدم وجود سكن وعنوان ثابت ومعروف للمتهم.

-يصدر أمر الضبط والإحضار فى قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات.

-ينفذ أمر الضبط والإحضار رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.

-يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.