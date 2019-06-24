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تعرف على حالات الضبط والإحضار ..متى يصدر وكيفية تنفيذه؟ 7X معلومات

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص
تعرف على حالات الضبط والإحضار ..متى يصدر وكيفية تنفيذه؟ 7X معلومات الضبط والإحضار
كتب أحمد الجعفرى

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الضبط والإحضار أمر قضائى، يصدر من الجهات القضائية المختصة، ضد المتهمين فى بعض القضايا، وحدد القانون الأسباب والشكل الذى يصدر بمقتضاه ذلك الأمر.

-أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطى.

-إذا أصدرت النيابة تكليف لشخص بالحضور أمامها وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول.

-فى حالة وجود تخوف من هروب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

-فى حالة عدم وجود سكن وعنوان ثابت ومعروف للمتهم.

-يصدر أمر الضبط والإحضار فى قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات.

-ينفذ أمر الضبط والإحضار رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.

-يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.


فى 7 معلومات

ضبط وإحضاره

قانون الإجراءات الجنائية

جناية

جنحة

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