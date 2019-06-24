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تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:16 ص
تعرف على إجراءات وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ قرار مواجهة تمويل الإرهاب غسل الاموال-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأخير فى مارس الماضى، مجموعة من القرارات الهامة بشأن، تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه من خلال رصد، وتتبع التحويلات المالية التى تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإجراءات التى يجب أن تتبعها وحدة مكافحة غسل الأموال لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، فى شأن الأموال المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتى تتضمن:

1- تتلقى الوحدة القوائم التى تتضمنها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، تقوم الوحدة بإرسالها هذه القوائم، وما يطرأ عليها من تعديلات إلى البنك المركزى وسوق المال ومصلحة التسجيل التجارى، ومصلحة الشركات والهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها من الجهات ذات الصلة، لإخطار الوحدة بما يكون لديها أو لدى الجهات أو المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها من بيانات عن أموال للأشخاص أو الكيانات التى تتضمنها القوائم.

2-  تقوم الوحدة بإرسال هذه القوائم وما يطرأ عليها من تعديلات إلى مصلحة الجمارك لأخذها فى الاعتبار عند مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالإفصاح .

3- تقوم الوحدة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمنع من التصرف أو تجميد الأموال للأشخاص أو الكيانات التى تتضمنها القوائم.

 


وحدة مكافحة غسل الاموال

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تمويل الارهاب

قرار مجلس الامن

الكيانات الارهابية

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