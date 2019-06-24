تعرف على أماكن لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على استعداد المحافظة بمختلف مديرياتها وإداراتها بدءاً من الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أسابيع لاستقبال المستحقين من أبناء النوبة، لإبداء رغباتهم فى التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضررى إنشاء السد العالى أو متضررى بناء وتعلية خزان أسوان.