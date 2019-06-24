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تعرف على أماكن لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بأسوان

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:00 ص
تعرف على أماكن لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بأسوان النوبة
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، على استعداد المحافظة بمختلف مديرياتها وإداراتها بدءاً من الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أسابيع لاستقبال المستحقين من أبناء النوبة، لإبداء رغباتهم فى التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضررى إنشاء السد العالى أو متضررى بناء وتعلية خزان أسوان.

وحددت محافظة أسوان، مقار لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بمحافظة أسوان، وتشمل:

1- إعداد وتجهيز 10 لجان بوحدات التضامن الاجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية.

2- إعداد وتجهيز 16 لجنة بالجمعيات الزراعية وأيضاً مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية.

3- إعداد وتجهيز 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

4 - لجنة بمقر جامعة أسوان.

 

 


تعويضات

النوبة

محافظ اسوان

اسوان

السد العالى

مقار صرف تعويضات

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