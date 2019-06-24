تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.44% خاسرة 46.09 نقطة، لتغلق عند مستوى 10505.34 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 44.2 مليون سهم بقيمة 220.8 مليون ريال قطرى عبر 5119 صفقة، وارتفع 23 سهما، وانخفض 23 سهما، واستقر سهم.

وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.91%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.